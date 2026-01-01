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Nike Conjunt de pantalons i part superior Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a - Negre

Nike

Conjunt de pantalons i part superior Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a

42,99 €
Negre
Light Liquid Lime
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de dues peces és essencial per jugar a la pista, al camp o al pati, ja que s'ha millorat amb la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant les estones de joc. La samarreta de teixit té un acabat amb disseny reflector i un coll rodó sense etiqueta per portar-la còmodament. Els pantalons curts de teixit tenen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IU5337-010

Nike

42,99 €

Aquest conjunt de dues peces és essencial per jugar a la pista, al camp o al pati, ja que s'ha millorat amb la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant les estones de joc. La samarreta de teixit té un acabat amb disseny reflector i un coll rodó sense etiqueta per portar-la còmodament. Els pantalons curts de teixit tenen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IU5337-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 4 i fa 107 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de pantalons i part superior Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a

    Nike

    42,99 €

    Completa el look