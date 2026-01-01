Nike
Conjunt de pantalons i part superior Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a
Aquest conjunt de dues peces és essencial per jugar a la pista, al camp o al pati, ja que s'ha millorat amb la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant les estones de joc. La samarreta de teixit té un acabat amb disseny reflector i un coll rodó sense etiqueta per portar-la còmodament. Els pantalons curts de teixit tenen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode.
- Color mostrat: Negre
- Model: IU5337-010
Nike
Aquest conjunt de dues peces és essencial per jugar a la pista, al camp o al pati, ja que s'ha millorat amb la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant les estones de joc. La samarreta de teixit té un acabat amb disseny reflector i un coll rodó sense etiqueta per portar-la còmodament. Els pantalons curts de teixit tenen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IU5337-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 4 i fa 107 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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