Nike
Conjunt de pantalons i part superior amb cremallera d'un quart Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a
Prepara el petit o la petita de la casa perquè entri en calor amb aquest xandall de dues peces. Està confeccionat amb teixits que incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor i s'eixuga ràpidament per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juga. La dessuadora té un tancament amb cremallera d'un quart perquè sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba, detalls de disseny reflector i punys amb forats per als polzes que afegeixen un innovador. Els pantalons tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores amb cremallera.
- Color mostrat: Negre
- Model: IU5336-010
Nike
Prepara el petit o la petita de la casa perquè entri en calor amb aquest xandall de dues peces. Està confeccionat amb teixits que incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor i s'eixuga ràpidament per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juga. La dessuadora té un tancament amb cremallera d'un quart perquè sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba, detalls de disseny reflector i punys amb forats per als polzes que afegeixen un innovador. Els pantalons tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores amb cremallera.
Detalls del producte
- Part superior: 55 % polièster reciclat, 45 % polièster. Pantalons: 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IU5336-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 4 i fa 107 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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