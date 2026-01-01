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Nike Conjunt de pantalons i part superior amb cremallera d'un quart Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a - Negre

Nike

Conjunt de pantalons i part superior amb cremallera d'un quart Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a

59,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Prepara el petit o la petita de la casa perquè entri en calor amb aquest xandall de dues peces. Està confeccionat amb teixits que incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor i s'eixuga ràpidament per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juga. La dessuadora té un tancament amb cremallera d'un quart perquè sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba, detalls de disseny reflector i punys amb forats per als polzes que afegeixen un innovador. Els pantalons tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores amb cremallera.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IU5336-010

Nike

59,99 €

Prepara el petit o la petita de la casa perquè entri en calor amb aquest xandall de dues peces. Està confeccionat amb teixits que incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor i s'eixuga ràpidament per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juga. La dessuadora té un tancament amb cremallera d'un quart perquè sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba, detalls de disseny reflector i punys amb forats per als polzes que afegeixen un innovador. Els pantalons tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode, butxaques per desar-hi objectes petits i camals entallats amb vores amb cremallera.

Detalls del producte

  • Part superior: 55 % polièster reciclat, 45 % polièster. Pantalons: 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IU5336-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 4 i fa 107 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de pantalons i part superior amb cremallera d'un quart Dri-FIT Miler - Nen/a petit/a

    Nike

    59,99 €

    Completa el look