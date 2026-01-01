Conjunt de midkini d'esquena creuada Nike Swim - Nena

Nike Swim
Conjunt de midkini d'esquena creuada - Nena
Destaca amb aquest midkini d'esquena creuada. Aquest conjunt de banyador, amb una elegant part superior de tipus midkini i una part inferior amb cobertura completa, està totalment folrat i és ideal per als dies de sol i de piscina.
- Color mostrat: Blue Crystal/Blanc
- Model: IQ7789-453
Nike Swim
Destaca amb aquest midkini d'esquena creuada. Aquest conjunt de banyador, amb una elegant part superior de tipus midkini i una part inferior amb cobertura completa, està totalment folrat i és ideal per als dies de sol i de piscina.
Avantatges
Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.
Detalls del producte
- Logotip Swoosh brodat
- Cobertura completa de la part inferior
- Cos: 82 % polièster, 18 % elastà; tirants: 80 % nylon, 20 % elastà (resistent al clor); folre: 100 % polièster
- RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
- Color mostrat: Blue Crystal/Blanc
- Model: IQ7789-453
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Swim