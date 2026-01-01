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Nike Conjunt de gorro i guants Club - Nen/a petit/a - Negre

Nike

Conjunt de gorro i guants Club - Nen/a petit/a

30 % de descompte
Negre
Playful Pink
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de dos accessoris combina perfectament amb altres jaquetes, conjunts o sabatilles Nike. El gorro amb vora està confeccionada amb fibres d'acrílic supersuau i agradable semblant al caixmir, mentre que els guants inclouen fibres elàstiques per oferir un ajust còmode i escalfar les mans.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: FV2830-010

Nike

30 % de descompte

Aquest conjunt de dos accessoris combina perfectament amb altres jaquetes, conjunts o sabatilles Nike. El gorro amb vora està confeccionada amb fibres d'acrílic supersuau i agradable semblant al caixmir, mentre que els guants inclouen fibres elàstiques per oferir un ajust còmode i escalfar les mans.

Detalls del producte

  • Gorra: 100 % acrílic; guants: 82 % acrílic, 17 % polièster, 1 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: FV2830-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de gorro i guants Club - Nen/a petit/a

    Nike

    30 % de descompte

    Completa el look