Nike
Conjunt de gorro i guants Club - Nen/a petit/a
Aquest conjunt de dos accessoris combina perfectament amb altres jaquetes, conjunts o sabatilles Nike. El gorro amb vora està confeccionada amb fibres d'acrílic supersuau i agradable semblant al caixmir, mentre que els guants inclouen fibres elàstiques per oferir un ajust còmode i escalfar les mans.
- Color mostrat: Negre
- Model: FV2830-010
Nike
Aquest conjunt de dos accessoris combina perfectament amb altres jaquetes, conjunts o sabatilles Nike. El gorro amb vora està confeccionada amb fibres d'acrílic supersuau i agradable semblant al caixmir, mentre que els guants inclouen fibres elàstiques per oferir un ajust còmode i escalfar les mans.
Detalls del producte
- Gorra: 100 % acrílic; guants: 82 % acrílic, 17 % polièster, 1 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: FV2830-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.
Nike