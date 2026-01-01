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Nike Conjunt de dues peces Juxta-Girl amb pantalons de camals amples - Infant - Moon Particle

Nike

Conjunt de dues peces Juxta-Girl amb pantalons de camals amples - Infant

59,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de dues peces combina un ajust innovador amb un estil retro. Les dues peces estan confeccionades amb un teixit Fleece suau i presenten plecs invertits per oferir llibertat de moviment. La dessuadora amb caputxa és còmoda i té les espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els pantalons amples a joc tenen una cintura elàstica per proporcionar un ajust còmode per gaudir de les activitats de tot el dia.


  • Color mostrat: Moon Particle
  • Model: IZ7261-211

Nike

59,99 €

Aquest conjunt de dues peces combina un ajust innovador amb un estil retro. Les dues peces estan confeccionades amb un teixit Fleece suau i presenten plecs invertits per oferir llibertat de moviment. La dessuadora amb caputxa és còmoda i té les espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els pantalons amples a joc tenen una cintura elàstica per proporcionar un ajust còmode per gaudir de les activitats de tot el dia.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Moon Particle
  • Model: IZ7261-211

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 3T i fa 99 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de dues peces Juxta-Girl amb pantalons de camals amples - Infant

    Nike

    59,99 €

    Completa el look