Nike
Conjunt de dues peces Juxta-Girl amb pantalons de camals amples - Infant
Aquest conjunt de dues peces combina un ajust innovador amb un estil retro. Les dues peces estan confeccionades amb un teixit Fleece suau i presenten plecs invertits per oferir llibertat de moviment. La dessuadora amb caputxa és còmoda i té les espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els pantalons amples a joc tenen una cintura elàstica per proporcionar un ajust còmode per gaudir de les activitats de tot el dia.
- Color mostrat: Moon Particle
- Model: IZ7261-211
Nike
Aquest conjunt de dues peces combina un ajust innovador amb un estil retro. Les dues peces estan confeccionades amb un teixit Fleece suau i presenten plecs invertits per oferir llibertat de moviment. La dessuadora amb caputxa és còmoda i té les espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els pantalons amples a joc tenen una cintura elàstica per proporcionar un ajust còmode per gaudir de les activitats de tot el dia.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Moon Particle
- Model: IZ7261-211
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 3T i fa 99 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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