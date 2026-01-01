Nike
Conjunt de dues peces Juxta-Girl amb llaç i ratlles - Nadó (12-24 M)
L'esport i la dolçor es combinen en aquest conjunt de dues peces. La dessuadora de coll rodó està confeccionada amb un teixit Knit suau, presenta un logotip texturat i té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els leggings a joc estan confeccionats amb un teixit de punt suau i elàstic que incorpora tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen.
- Color mostrat: Moon Particle
- Model: JA3230-267
Nike
L'esport i la dolçor es combinen en aquest conjunt de dues peces. La dessuadora de coll rodó està confeccionada amb un teixit Knit suau, presenta un logotip texturat i té espatlles caigudes per oferir un ajust relaxat. Els leggings a joc estan confeccionats amb un teixit de punt suau i elàstic que incorpora tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen.
Detalls del producte
- Part superior: 50 % polièster, 44 % raió, 6 % elastà. Leggings: 88 % polièster, 12 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Moon Particle
- Model: JA3230-267
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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