Nike
Conjunt de dues peces Essential de teixit Fleece amb dessuadora - Nadó (12-24 M)
Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb un teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable amb la pell dels nadons. La còmoda dessuadora de coll rodó, amb espatlles caigudes i un ajust relaxat, queda perfecta sobre una samarreta bàsica o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.
- Color mostrat: Pink Foam
- Model: HQ8539-645
Nike
Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb un teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable amb la pell dels nadons. La còmoda dessuadora de coll rodó, amb espatlles caigudes i un ajust relaxat, queda perfecta sobre una samarreta bàsica o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pink Foam
- Model: HQ8539-645
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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