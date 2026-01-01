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Nike Conjunt de dues peces Essential de teixit Fleece amb dessuadora - Nadó (12-24 M) - Pink Foam

Nike

Conjunt de dues peces Essential de teixit Fleece amb dessuadora - Nadó (12-24 M)

29 % de descompte
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Negre
Gris fosc jaspiat
Pale Ivory
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb un teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable amb la pell dels nadons. La còmoda dessuadora de coll rodó, amb espatlles caigudes i un ajust relaxat, queda perfecta sobre una samarreta bàsica o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.


  • Color mostrat: Pink Foam
  • Model: HQ8539-645

Nike

29 % de descompte

Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb un teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable amb la pell dels nadons. La còmoda dessuadora de coll rodó, amb espatlles caigudes i un ajust relaxat, queda perfecta sobre una samarreta bàsica o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pink Foam
  • Model: HQ8539-645

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de dues peces Essential de teixit Fleece amb dessuadora - Nadó (12-24 M)

    Nike

    29 % de descompte

    Completa el look