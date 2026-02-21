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Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Nadó (12-24 M) - Gris fosc jaspiat

Nike

Conjunt de dues peces Club Fleece - Nadó (12-24 M)

42,99 €
Gris fosc jaspiat
Negre
Football Blue
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.


  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat
  • Model: FV3887-063

Nike

42,99 €

Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat
  • Model: FV3887-063

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

4 estrelles

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Nadó (12-24 M)

Nike

42,99 €

Completa el look

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