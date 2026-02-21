Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Nadó (12-24 M)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.
Nike
Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike