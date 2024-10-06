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Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Infant - Negre

Nike

Conjunt de dues peces Club Fleece - Infant

47,99 €
Negre
Gris fosc jaspiat
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: FZ1860-010

Nike

47,99 €

Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: FZ1860-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 3T i fa 97 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Infant

Nike

47,99 €

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