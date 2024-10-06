Nike Conjunt de dues peces Club Fleece - Infant

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.
Nike
Vols una manera senzilla de vestir la canalla amb un estil còmode i informal? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i càlid, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa és prou ampla per portar-la sobre qualsevol samarreta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode durant tot el dia mentre les criatures juguen.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Nike