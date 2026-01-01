Nike
Conjunt de dues peces Club amb cremallera completa - Nadó (12-24 M)
Busques una manera senzilla i còmoda de vestir la canalla durant tot el dia? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa, ampla i amb cremallera completa, es pot combinar fàcilment amb una samarreta de tirants o màniga curta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode i segur. Es pot combinar amb qualsevol samarreta Nike per aconseguir un look complet que es complementa amb les sabatilles de la canalla.
- Color mostrat: Negre
- Model: IB9015-010
Nike
Busques una manera senzilla i còmoda de vestir la canalla durant tot el dia? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa, ampla i amb cremallera completa, es pot combinar fàcilment amb una samarreta de tirants o màniga curta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode i segur. Es pot combinar amb qualsevol samarreta Nike per aconseguir un look complet que es complementa amb les sabatilles de la canalla.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IB9015-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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