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Nike Conjunt de dues peces Club amb cremallera completa - Nadó (12-24 M) - Negre

Nike

Conjunt de dues peces Club amb cremallera completa - Nadó (12-24 M)

44,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Busques una manera senzilla i còmoda de vestir la canalla durant tot el dia? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa, ampla i amb cremallera completa, es pot combinar fàcilment amb una samarreta de tirants o màniga curta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode i segur. Es pot combinar amb qualsevol samarreta Nike per aconseguir un look complet que es complementa amb les sabatilles de la canalla.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB9015-010

Nike

44,99 €

Busques una manera senzilla i còmoda de vestir la canalla durant tot el dia? Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau, és just el que necessites. La dessuadora amb caputxa, ampla i amb cremallera completa, es pot combinar fàcilment amb una samarreta de tirants o màniga curta, mentre que els pantalons entallats que fan joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode i segur. Es pot combinar amb qualsevol samarreta Nike per aconseguir un look complet que es complementa amb les sabatilles de la canalla.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB9015-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de dues peces Club amb cremallera completa - Nadó (12-24 M)

    Nike

    44,99 €

    Completa el look