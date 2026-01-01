Nike
Conjunt de dues peces amb dessuadora de coll rodó - Nen/a petit/a
Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable sobre la pell de la teva criatura. L'agradable dessuadora de coll rodó té un ajust ample que permet combinar-la fàcilment amb una samarreta de màniga curta o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.
- Color mostrat: Gris fosc jaspiat
- Model: IB7599-022
Nike
Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable sobre la pell de la teva criatura. L'agradable dessuadora de coll rodó té un ajust ample que permet combinar-la fàcilment amb una samarreta de màniga curta o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Gris fosc jaspiat
- Model: IB7599-022
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 112 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.
Nike