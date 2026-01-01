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Nike Conjunt de dessuadora amb cremallera completa i pantalons de teixit Woven Dri-FIT - Nen/a petit/a - Negre

Nike

Conjunt de dessuadora amb cremallera completa i pantalons de teixit Woven Dri-FIT - Nen/a petit/a

64,99 €
Negre
Midnight Navy
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Equipa els petits atletes de casa amb aquest xandall tècnic, confeccionat amb un teixit Woven millorat amb tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen. La jaqueta amb caputxa presenta un tancament amb cremallera completa i unes pràctiques butxaques a les costures laterals, mentre que els pantalons entallats a joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode. Combina aquest conjunt amb qualsevol samarreta Nike Dri-FIT de màniga curta o de tirants per aconseguir un look complet i ideal perquè es moguin amb llibertat.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: JA3410-010

Nike

64,99 €

Equipa els petits atletes de casa amb aquest xandall tècnic, confeccionat amb un teixit Woven millorat amb tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen. La jaqueta amb caputxa presenta un tancament amb cremallera completa i unes pràctiques butxaques a les costures laterals, mentre que els pantalons entallats a joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode. Combina aquest conjunt amb qualsevol samarreta Nike Dri-FIT de màniga curta o de tirants per aconseguir un look complet i ideal perquè es moguin amb llibertat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: JA3410-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla 6 i fa 121 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla 6 i fa 119 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de dessuadora amb cremallera completa i pantalons de teixit Woven Dri-FIT - Nen/a petit/a

    Nike

    64,99 €

    Completa el look