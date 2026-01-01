Nike
Conjunt de dessuadora amb cremallera completa i pantalons de teixit Woven Dri-FIT - Nen/a petit/a
Equipa els petits atletes de casa amb aquest xandall tècnic, confeccionat amb un teixit Woven millorat amb tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen. La jaqueta amb caputxa presenta un tancament amb cremallera completa i unes pràctiques butxaques a les costures laterals, mentre que els pantalons entallats a joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode. Combina aquest conjunt amb qualsevol samarreta Nike Dri-FIT de màniga curta o de tirants per aconseguir un look complet i ideal perquè es moguin amb llibertat.
- Color mostrat: Negre
- Model: JA3410-010
Nike
Equipa els petits atletes de casa amb aquest xandall tècnic, confeccionat amb un teixit Woven millorat amb tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen. La jaqueta amb caputxa presenta un tancament amb cremallera completa i unes pràctiques butxaques a les costures laterals, mentre que els pantalons entallats a joc incorporen una cintura elàstica per oferir un ajust còmode. Combina aquest conjunt amb qualsevol samarreta Nike Dri-FIT de màniga curta o de tirants per aconseguir un look complet i ideal perquè es moguin amb llibertat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: JA3410-010
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla 6 i fa 121 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla 6 i fa 119 cm d'alçada
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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