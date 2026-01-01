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Conjunt de dessuadora amb caputxa i pantalons jogger Nike - Nen/a petit/a - Pink Rise

Nike

Conjunt de dessuadora amb caputxa i pantalons jogger - Nen/a petit/a

49,99 €
Pink Rise
Linen
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i llis, és una manera fàcil de vestir els atletes més petits per jugar cada dia. La dessuadora amb caputxa ofereix llibertat de moviment i es pot combinar fàcilment amb samarretes de tirants o de màniga curta. Els pantalons del conjunt incorporen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable que acompanya els moviments del cos.


  • Color mostrat: Pink Rise
  • Model: JA3288-621

Nike

49,99 €

Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i llis, és una manera fàcil de vestir els atletes més petits per jugar cada dia. La dessuadora amb caputxa ofereix llibertat de moviment i es pot combinar fàcilment amb samarretes de tirants o de màniga curta. Els pantalons del conjunt incorporen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable que acompanya els moviments del cos.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pink Rise
  • Model: JA3288-621

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 118 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Conjunt de dessuadora amb caputxa i pantalons jogger Nike - Nen/a petit/a

    Nike

    49,99 €

    Completa el look