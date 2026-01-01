Nike
Conjunt de dessuadora amb caputxa i pantalons jogger - Nadó (12-24 M)
Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i llis, és una manera fàcil de vestir els atletes més petits per jugar cada dia. La dessuadora amb caputxa ofereix llibertat de moviment i es pot combinar fàcilment amb samarretes de tirants o de màniga curta. Els pantalons del conjunt incorporen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable que acompanya els moviments del cos.
- Color mostrat: Pink Rise
- Model: JA3287-621
Nike
Aquest conjunt de dues peces, confeccionat amb un teixit Fleece suau i llis, és una manera fàcil de vestir els atletes més petits per jugar cada dia. La dessuadora amb caputxa ofereix llibertat de moviment i es pot combinar fàcilment amb samarretes de tirants o de màniga curta. Els pantalons del conjunt incorporen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé per crear una sensació agradable que acompanya els moviments del cos.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pink Rise
- Model: JA3287-621
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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