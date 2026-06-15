 
Imatge 1 de 5
Conjunt de biquini triangular Nike Swim Effortless Essential - Nena - Light Thistle/Blanc

Nike Swim Effortless Essential

Conjunt de biquini triangular - Nena

44,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La diversió estival comença amb aquest conjunt de biquini totalment folrat. La part superior de biquini triangular clàssica és ideal per a una festa a la piscina gràcies als seus tirants regulables, mentre que la part inferior incorpora una cintura mitjana per a una cobertura completa.


  • Color mostrat: Light Thistle/Blanc
  • Model: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

La diversió estival comença amb aquest conjunt de biquini totalment folrat. La part superior de biquini triangular clàssica és ideal per a una festa a la piscina gràcies als seus tirants regulables, mentre que la part inferior incorpora una cintura mitjana per a una cobertura completa.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % nylon, 20 % elastà (resistent al clor); folre: 100 % polièster
  • RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT.
  • DESPRÉS DE CADA ÚS.
  • ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR.
  • ASSECAR A L'AIRE LLIURE.
  • NO ES POT PLANXAR.
  • NO ES POT RENTAR EN SEC.
  • NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
  • Color mostrat: Light Thistle/Blanc
  • Model: IQ7790-569

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Conjunt de biquini triangular Nike Swim Effortless Essential - Nena

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

Completa el look