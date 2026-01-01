 
Imatge 1 de 5
Conjunt de biquini amb cordons Nike Swim - Nena - Pink Glow/Blanc

Nike Swim

Conjunt de biquini amb cordons - Nena

54,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Allibera el teu costat més salvatge amb aquest bikini amb cordons. Aquest conjunt de biquini, totalment folrat i amb cobertura inferior completa, et permet gaudir de la diversió i del sol.


  • Color mostrat: Pink Glow/Blanc
  • Model: IV6234-600

Nike Swim

54,99 €

Allibera el teu costat més salvatge amb aquest bikini amb cordons. Aquest conjunt de biquini, totalment folrat i amb cobertura inferior completa, et permet gaudir de la diversió i del sol.

Avantatges

Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.

Detalls del producte

  • Logotip Swoosh brodat
  • Cobertura completa de la part inferior
  • Cos: 82 % nylon, 18 % elastà. Tirants: 80 % nylon, 20 % elastà (resistent al clor). Folre: 100 % polièster
  • RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
  • Color mostrat: Pink Glow/Blanc
  • Model: IV6234-600

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Swim.

    Conjunt de biquini amb cordons Nike Swim - Nena

    Nike Swim

    54,99 €

    Completa el look