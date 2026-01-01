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Nike Commuter Elite Motxilla (15 l) - Negre/Negre/Platejat

Nike Commuter Elite

Motxilla (15 l)

99,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Surt a córrer amb confiança amb la motxilla Nike Commuter Elite. Està dissenyada per mantenir-se al seu lloc durant les curses i incorpora corretges regulables per al pit i la cintura per aconseguir l'ajust ideal. I això no és tot: inclou una butxaca impermeable a l'armilla per al telèfon, és compatible amb les bosses d'hidratació i incorpora detalls de disseny reflector.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Platejat
  • Model: HM7000-084

Nike Commuter Elite

99,99 €

Surt a córrer amb confiança amb la motxilla Nike Commuter Elite. Està dissenyada per mantenir-se al seu lloc durant les curses i incorpora corretges regulables per al pit i la cintura per aconseguir l'ajust ideal. I això no és tot: inclou una butxaca impermeable a l'armilla per al telèfon, és compatible amb les bosses d'hidratació i incorpora detalls de disseny reflector.

Detalls del producte

  • La reserva d'hidratació es ven per separat
  • Resistent a l'aigua
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Platejat
  • Model: HM7000-084

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Commuter Elite Motxilla (15 l)

    Nike Commuter Elite

    99,99 €

    Completa el look

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