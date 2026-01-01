Nike Commuter Elite
Motxilla (15 l)
Surt a córrer amb confiança amb la motxilla Nike Commuter Elite. Està dissenyada per mantenir-se al seu lloc durant les curses i incorpora corretges regulables per al pit i la cintura per aconseguir l'ajust ideal. I això no és tot: inclou una butxaca impermeable a l'armilla per al telèfon, és compatible amb les bosses d'hidratació i incorpora detalls de disseny reflector.
- Color mostrat: Negre/Negre/Platejat
- Model: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Surt a córrer amb confiança amb la motxilla Nike Commuter Elite. Està dissenyada per mantenir-se al seu lloc durant les curses i incorpora corretges regulables per al pit i la cintura per aconseguir l'ajust ideal. I això no és tot: inclou una butxaca impermeable a l'armilla per al telèfon, és compatible amb les bosses d'hidratació i incorpora detalls de disseny reflector.
Detalls del producte
- La reserva d'hidratació es ven per separat
- Resistent a l'aigua
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Platejat
- Model: HM7000-084
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Commuter Elite