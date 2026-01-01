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Nike Commute Motxilla (25 l) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Materials reciclats

Nike Commute

Motxilla (25 l)

69,99 €
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Negre/Negre/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta motxilla té detalls reflectors per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou un compartiment enconxat independent per al portàtil, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar les coses bàsiques del dia a dia, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans.


  • Color mostrat: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Model: IQ1281-085

Nike Commute

69,99 €

Aquesta motxilla té detalls reflectors per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou un compartiment enconxat independent per al portàtil, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar les coses bàsiques del dia a dia, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans.

Avantatges

  • Al compartiment interior hi ha lloc per a un portàtil de fins a 15 polzades.
  • El panell posterior enconxat i les corretges regulables per a les espatlles aporten més comoditat.
  • La butxaca exterior amb cremallera et permet accedir ràpidament als objectes bàsics petits.
  • Conté una bossa petita extraïble per organitzar els objectes més petits.

Detalls del producte

  • 30 cm d'amplada x 48 cm d'alçada x 13 cm de profunditat
  • Detalls amb disseny reflector
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Model: IQ1281-085

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Commute Motxilla (25 l)

    Nike Commute

    69,99 €

    Completa el look

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