Materials reciclats
Nike Commute
Motxilla (25 l)
Aquesta motxilla té detalls reflectors per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou un compartiment enconxat independent per al portàtil, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar les coses bàsiques del dia a dia, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans.
- Color mostrat: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Model: IQ1281-085
Nike Commute
Aquesta motxilla té detalls reflectors per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou un compartiment enconxat independent per al portàtil, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar les coses bàsiques del dia a dia, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans.
Avantatges
- Al compartiment interior hi ha lloc per a un portàtil de fins a 15 polzades.
- El panell posterior enconxat i les corretges regulables per a les espatlles aporten més comoditat.
- La butxaca exterior amb cremallera et permet accedir ràpidament als objectes bàsics petits.
- Conté una bossa petita extraïble per organitzar els objectes més petits.
Detalls del producte
- 30 cm d'amplada x 48 cm d'alçada x 13 cm de profunditat
- Detalls amb disseny reflector
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Model: IQ1281-085
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Commute