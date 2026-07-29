Nike Commute Bossa creuada Nike Tech (1 l)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Materials reciclats
La bossa definitiva per anar a la feina o tornar-ne, amb una estètica Nike Tech. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
Nike Commute
La bossa definitiva per anar a la feina o tornar-ne, amb una estètica Nike Tech. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute