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Nike Commute Bossa creuada (1 l) - Negre/Negre/Reflect Silver

Materials reciclats

Nike Commute

Bossa creuada (1 l)

29,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
  • Model: IQ1279-010

Nike Commute

29,99 €

La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.

Avantatges

  • Corretja regulable per a les espatlles que es pot portar a qualsevol costat.
  • Panell posterior enconxat per a més comoditat.

Detalls del producte

  • 13 cm d'amplada x 21 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
  • Model: IQ1279-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Commute Bossa creuada (1 l)

    Nike Commute

    29,99 €

    Completa el look

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