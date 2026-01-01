Materials reciclats
Nike Commute
Bossa creuada (1 l)
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1279-010
Nike Commute
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Petita, però eixerida: aquesta bossa té la mida perfecta per a tots els objectes petits del dia a dia. Té compartiments amb cremallera a la part davantera i posterior. Una butxaca interior a la part posterior ajuda a mantenir els teus objectes de valor organitzats i a l'abast. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
Avantatges
- Corretja regulable per a les espatlles que es pot portar a qualsevol costat.
- Panell posterior enconxat per a més comoditat.
Detalls del producte
- 13 cm d'amplada x 21 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1279-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Commute