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Col·lecció Nike x LEGO® Samarreta de porter/a - Nen/a - Negre

Materials reciclats

Nike x LEGO® Collection

Samarreta de porter/a - Nen/a

49,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Les ratlles d'aquesta samarreta de porter/a estan fetes amb peces LEGO® fotorealistes que creen l'impressió d'un mur infranquejable a l'àrea. Cal fixar-s'hi bé per descobrir les peces que formen l'estampat.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IO3128-010

Nike x LEGO® Collection

49,99 €

Les ratlles d'aquesta samarreta de porter/a estan fetes amb peces LEGO® fotorealistes que creen l'impressió d'un mur infranquejable a l'àrea. Cal fixar-s'hi bé per descobrir les peces que formen l'estampat.

Avantatges

  • El teixit Knit és lleuger, transpirable i té un toc retro.
  • Els punys i el coll de canalé aporten a aquesta samarreta de porter/a un look de partit perfecte.
  • Els detalls acolorits inclouen un emblema en forma d'escut hologràfic i un logotip Swoosh cromat fet amb peces LEGO.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IO3128-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 127 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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