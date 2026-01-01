Col·lecció Nike x LEGO® Samarreta de porter/a - Nen/a

Materials reciclats
Nike x LEGO® Collection
Samarreta de porter/a - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Les ratlles d'aquesta samarreta de porter/a estan fetes amb peces LEGO® fotorealistes que creen l'impressió d'un mur infranquejable a l'àrea. Cal fixar-s'hi bé per descobrir les peces que formen l'estampat.
- Color mostrat: Negre
- Model: IO3128-010
Nike x LEGO® Collection
Les ratlles d'aquesta samarreta de porter/a estan fetes amb peces LEGO® fotorealistes que creen l'impressió d'un mur infranquejable a l'àrea. Cal fixar-s'hi bé per descobrir les peces que formen l'estampat.
Avantatges
- El teixit Knit és lleuger, transpirable i té un toc retro.
- Els punys i el coll de canalé aporten a aquesta samarreta de porter/a un look de partit perfecte.
- Els detalls acolorits inclouen un emblema en forma d'escut hologràfic i un logotip Swoosh cromat fet amb peces LEGO.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IO3128-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 127 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike x LEGO® Collection
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Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.
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Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.
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