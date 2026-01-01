Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons curts - Nen/a

Materials reciclats
Nike x LEGO® Collection
Pantalons curts - Nen/a
Aquests pantalons curts de futbol amb capil·larització de la suor permeten fer front a cada dia i cada partit amb creativitat. El logotip Swoosh en crom de la part frontal fet de peces reivindica que les regles estan fetes per trencar-les.
- Color mostrat: Negre
- Model: IQ7149-010
Nike x LEGO® Collection
Aquests pantalons curts de futbol amb capil·larització de la suor permeten fer front a cada dia i cada partit amb creativitat. El logotip Swoosh en crom de la part frontal fet de peces reivindica que les regles estan fetes per trencar-les.
Avantatges
- El material suau amb capil·larització de la suor ofereix lleugeresa i comoditat per jugar cada dia.
- La cintura elàstica amb cordó garanteix l'ajust perfecte.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IQ7149-010
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 132 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike x LEGO® Collection