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Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons curts - Nen/a - Negre

Materials reciclats

Nike x LEGO® Collection

Pantalons curts - Nen/a

34,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons curts de futbol amb capil·larització de la suor permeten fer front a cada dia i cada partit amb creativitat. El logotip Swoosh en crom de la part frontal fet de peces reivindica que les regles estan fetes per trencar-les.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IQ7149-010

Nike x LEGO® Collection

34,99 €

Aquests pantalons curts de futbol amb capil·larització de la suor permeten fer front a cada dia i cada partit amb creativitat. El logotip Swoosh en crom de la part frontal fet de peces reivindica que les regles estan fetes per trencar-les.

Avantatges

  • El material suau amb capil·larització de la suor ofereix lleugeresa i comoditat per jugar cada dia.
  • La cintura elàstica amb cordó garanteix l'ajust perfecte.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IQ7149-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 132 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons curts - Nen/a

    Nike x LEGO® Collection

    34,99 €

    Completa el look