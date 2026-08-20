Col·lecció Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Sabatilles - Nen/a
A l'interior, a l'exterior o en una patxanga improvisada, les Tiempo Streetgato estan preparades per jugar on i quan sigui. La part superior sintètica i la sola exterior plana proporcionen un toc excel·lent de la pilota per mantenir el control en diverses superfícies. L'estampat vibrant de peces LEGO® i els detalls metal·litzats brillants completen el look amb molt d'estil.
- Color mostrat: Platejat metal·litzat/Green Strike/Negre/Blanc
- Model: IO2390-001
Col·lecció Nike Jr. Streetgato x LEGO®
A l'interior, a l'exterior o en una patxanga improvisada, les Tiempo Streetgato estan preparades per jugar on i quan sigui. La part superior sintètica i la sola exterior plana proporcionen un toc excel·lent de la pilota per mantenir el control en diverses superfícies. L'estampat vibrant de peces LEGO® i els detalls metal·litzats brillants completen el look amb molt d'estil.
Col·lecció Nike Football x LEGO
Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces LEGO que activen el joc per instint.
Dissenyades per jugar a futbol
La part superior de material sintètic durador proporciona un toc suau durant els driblatges, les passades i els xuts. La tracció de disseny especial a la sola exterior proporciona una adherència millorada tant al parc com al terreny de joc.
Esport sense límits
L'estampat colorit de pics de la part superior s'inspira en dues de les criatures més salvatges de la selva: les granotes verinoses i els jaguars.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Cordons clàssics
- Color mostrat: Platejat metal·litzat/Green Strike/Negre/Blanc
- Model: IO2390-001
Enviament i devolucions
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Col·lecció Nike Jr. Streetgato x LEGO®