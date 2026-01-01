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Club Tottenham Hotspur Gorra de futbol suau Nike - Obsidian/Blanc

Club Tottenham Hotspur

Gorra de futbol suau Nike

27,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Completa el teu look per als dies de partit amb aquesta gorra suau del Tottenham Hotspur.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: HQ6807-451

Club Tottenham Hotspur

27,99 €

Completa el teu look per als dies de partit amb aquesta gorra suau del Tottenham Hotspur.

Avantatges

  • El teixit Woven és lleuger i transpirable.
  • La gorra de profunditat mitjana és perfecta per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Visera corbada
  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: HQ6807-451

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Club Tottenham Hotspur Gorra de futbol suau Nike

    Club Tottenham Hotspur

    27,99 €

    Completa el look