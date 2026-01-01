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Club Tottenham Hotspur
Gorra de futbol suau Nike
27,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Completa el teu look per als dies de partit amb aquesta gorra suau del Tottenham Hotspur.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: HQ6807-451
Club Tottenham Hotspur
27,99 €
Completa el teu look per als dies de partit amb aquesta gorra suau del Tottenham Hotspur.
Avantatges
- El teixit Woven és lleuger i transpirable.
- La gorra de profunditat mitjana és perfecta per al dia a dia.
Detalls del producte
- Visera corbada
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: HQ6807-451
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Club Tottenham Hotspur
27,99 €