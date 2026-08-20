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Materials reciclats
Nike Club Rules
Part superior de coll alt Aero-FIT - Home
59,99 €
La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem afegit un disseny de pota de gall de jacquard a una part superior amb tecnologia Aero-FIT per oferir un look digne del club, pensat per al moviment i les llargues jornades a l'exterior.
- Color mostrat: Sail/Sail
- Model: IU0800-133
Nike Club Rules
59,99 €
La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem afegit un disseny de pota de gall de jacquard a una part superior amb tecnologia Aero-FIT per oferir un look digne del club, pensat per al moviment i les llargues jornades a l'exterior.
Avantatges
- La tecnologia Nike Aero-FIT s'ha dissenyat per oferir la màxima transpirabilitat. Facilita la ventilació per mantenir la frescor quan les temperatures són altes.
- L'ajust estàndard ofereix un estil relaxat i està dissenyat per quedar més cenyit al cos.
Detalls del producte
- Logotip NikeCourt
- Logo Swoosh brodat
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sail/Sail
- Model: IU0800-133
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- Aero-FIT és la primera peça de roba Nike d'alt rendiment confeccionada amb un 100 % de residus tèxtils, un èxit en el compromís de la marca, que dura dècades, de reduir la seva empremta i ajudar els atletes a adaptar-se a l'impacte del canvi climàtic.
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Nike Club Rules
59,99 €