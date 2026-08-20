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Nike Club Rules Part superior de coll alt Aero-FIT - Home - Sail/Sail

Materials reciclats

Nike Club Rules

Part superior de coll alt Aero-FIT - Home

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian

La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem afegit un disseny de pota de gall de jacquard a una part superior amb tecnologia Aero-FIT per oferir un look digne del club, pensat per al moviment i les llargues jornades a l'exterior.


  • Color mostrat: Sail/Sail
  • Model: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

La nostra única regla és la de trencar les regles. Hem afegit un disseny de pota de gall de jacquard a una part superior amb tecnologia Aero-FIT per oferir un look digne del club, pensat per al moviment i les llargues jornades a l'exterior.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Aero-FIT s'ha dissenyat per oferir la màxima transpirabilitat. Facilita la ventilació per mantenir la frescor quan les temperatures són altes.
  • L'ajust estàndard ofereix un estil relaxat i està dissenyat per quedar més cenyit al cos.

Detalls del producte

  • Logotip NikeCourt
  • Logo Swoosh brodat
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sail/Sail
  • Model: IU0800-133

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • Aero-FIT és la primera peça de roba Nike d'alt rendiment confeccionada amb un 100 % de residus tèxtils, un èxit en el compromís de la marca, que dura dècades, de reduir la seva empremta i ajudar els atletes a adaptar-se a l'impacte del canvi climàtic.

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    Nike Club Rules Part superior de coll alt Aero-FIT - Home

    Nike Club Rules

    59,99 €