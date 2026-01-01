Club París Saint-Germain Dessuadora de futbol amb caputxa Nike - Nen

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París Saint-Germain Club
Dessuadora de futbol amb caputxa Nike - Nen
49,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
El fred no pot ser mai el motiu pel qual no representes el PSG. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: II3721-010
París Saint-Germain Club
49,99 €
El fred no pot ser mai el motiu pel qual no representes el PSG. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.
Detalls del producte
- Butxaca frontal
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: II3721-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 141 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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París Saint-Germain Club
49,99 €