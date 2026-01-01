Club Nike Sportswear
Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Nen/a
Club Fleece inclou peces bàsiques de qualsevol fons d'armari per al dia a dia, confeccionades amb un tall recte per a un estil clàssic. Aquests pantalons de teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, són perfectes per aconseguir una sensació agradable els dies freds.
- Color mostrat: Negre/Sanddrift
- Model: IV5264-010
- País/regió d'origen: Vietnam
Club Nike Sportswear
Club Fleece inclou peces bàsiques de qualsevol fons d'armari per al dia a dia, confeccionades amb un tall recte per a un estil clàssic. Aquests pantalons de teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, són perfectes per aconseguir una sensació agradable els dies freds.
Avantatges
- El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
- El disseny de vora oberta combina perfectament amb les teves sabatilles preferides.
- Les tres butxaques són ideals per tenir els objectes bàsics protegits i a mà.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Sanddrift
- Model: IV5264-010
- País/regió d'origen: Vietnam
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 130 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Club Nike Sportswear