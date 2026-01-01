 
Imatge 1 de 7
Club Nike Sportswear Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Nen/a - Negre/Sanddrift

Club Nike Sportswear

Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Nen/a

44,99 €
Negre/Sanddrift
Fir/Sanddrift
Deep Royal Blue/Sanddrift
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Club Fleece inclou peces bàsiques de qualsevol fons d'armari per al dia a dia, confeccionades amb un tall recte per a un estil clàssic. Aquests pantalons de teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, són perfectes per aconseguir una sensació agradable els dies freds.


  • Color mostrat: Negre/Sanddrift
  • Model: IV5264-010
  • País/regió d'origen: Vietnam

Club Nike Sportswear

44,99 €

Club Fleece inclou peces bàsiques de qualsevol fons d'armari per al dia a dia, confeccionades amb un tall recte per a un estil clàssic. Aquests pantalons de teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, són perfectes per aconseguir una sensació agradable els dies freds.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
  • El disseny de vora oberta combina perfectament amb les teves sabatilles preferides.
  • Les tres butxaques són ideals per tenir els objectes bàsics protegits i a mà.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Sanddrift
  • Model: IV5264-010
  • País/regió d'origen: Vietnam

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 130 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Club Nike Sportswear.

    Club Nike Sportswear Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Nen/a

    Club Nike Sportswear

    44,99 €

    Completa el look