Nike Club
Gorra Futura Wash sense estructura
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix un estil versàtil. Està confeccionada amb un teixit de sarja de cotó amb un tractament rentat suau que aporta una comoditat senzilla des del primer dia. La visera precorbada ofereix un estil informal i la cinta regulable a la part posterior permet aconseguir l'ajust perfecte.
- Color mostrat: Blanc/Negre
- Model: FB5368-100
Nike Club
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix un estil versàtil. Està confeccionada amb un teixit de sarja de cotó amb un tractament rentat suau que aporta una comoditat senzilla des del primer dia. La visera precorbada ofereix un estil informal i la cinta regulable a la part posterior permet aconseguir l'ajust perfecte.
Avantatges
- Les gorres Nike Club tenen un disseny de profunditat mitjana amb un estil clàssic i versàtil per a qualsevol ocasió.
- El teixit de sarja de cotó té un tacte suau i és fàcil de portar durant tot el dia.
- El disseny de profunditat mitjana queda just a sobre del cap i ofereix un perfil versàtil, informal i fàcil de combinar.
- El tancament posterior es pot regular amb el lliscador metàl·lic. La cinta de la part posterior es pot enganxar còmodament a la banda absorbent.
Detalls del producte
- Traus brodats
- Logotip Nike Futura brodat a la part central de la copa
- 100 % cotó
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Negre
- Model: FB5368-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club