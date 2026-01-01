Materials reciclats
Nike Club
Gorra de teixit Knit sense estructura
L'escut brodat i la visera de teixit de punt tipus gofra aporten un acabat de qualitat a aquesta gorra clàssica Club de profunditat mitjana. Està confeccionada amb teixit de lona de cotó durador i té una visera corbada per a un look clàssic.
- Color mostrat: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IQ1326-323
Nike Club
L'escut brodat i la visera de teixit de punt tipus gofra aporten un acabat de qualitat a aquesta gorra clàssica Club de profunditat mitjana. Està confeccionada amb teixit de lona de cotó durador i té una visera corbada per a un look clàssic.
Detalls del producte
- Tancament lliscant metàl·lic regulable
- Cos: 100 % cotó. Panells: 100 % polièster. Folre de la part davantera: 100 % polièster.
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IQ1326-323
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club