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Nike Club Gorra de teixit Knit sense estructura - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Materials reciclats

Nike Club

Gorra de teixit Knit sense estructura

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Negre/Ale Brown/Sanddrift
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

L'escut brodat i la visera de teixit de punt tipus gofra aporten un acabat de qualitat a aquesta gorra clàssica Club de profunditat mitjana. Està confeccionada amb teixit de lona de cotó durador i té una visera corbada per a un look clàssic.


  • Color mostrat: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

L'escut brodat i la visera de teixit de punt tipus gofra aporten un acabat de qualitat a aquesta gorra clàssica Club de profunditat mitjana. Està confeccionada amb teixit de lona de cotó durador i té una visera corbada per a un look clàssic.

Detalls del producte

  • Tancament lliscant metàl·lic regulable
  • Cos: 100 % cotó. Panells: 100 % polièster. Folre de la part davantera: 100 % polièster.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IQ1326-323

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Gorra de teixit Knit sense estructura

    Nike Club

    34,99 €

    Completa el look