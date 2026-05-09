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Nike Club Gorra de competició amb estructura - University Red/Negre

Nike Club

Gorra de competició amb estructura

29 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Nike, la deessa de la victòria, pren la davantera amb aquesta gorra inspirada en les competicions. Presenta un ajust estructurat de profunditat mitjana i una visera corbada per a un look clàssic.


  • Color mostrat: University Red/Negre
  • Model: IH9259-696

Nike Club

29 % de descompte

Nike, la deessa de la victòria, pren la davantera amb aquesta gorra inspirada en les competicions. Presenta un ajust estructurat de profunditat mitjana i una visera corbada per a un look clàssic.

Detalls del producte

  • Corretja regulable a la part posterior
  • Tancament lliscant metàl·lic
  • Cos: 100 % cotó. Part del darrere del panell frontal: 100 % polièster.
  • No es pot rentar
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Red/Negre
  • Model: IH9259-696

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Nike Club Gorra de competició amb estructura

Nike Club

29 % de descompte

Completa el look

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