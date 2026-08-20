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Nike Club Funda per a portàtil - Space Purple/Bleached Coral/Negre

Nike Club

Funda per a portàtil

37,99 €

Aquesta funda per a portàtil Nike Club resistent a l'aigua té prou capacitat per a portàtils de fins a 16" i disposa d'una butxaca frontal amb cremallera per desar una tauleta de 14" o accessoris.


  • Color mostrat: Space Purple/Bleached Coral/Negre
  • Model: IW7915-570

Nike Club

37,99 €

Aquesta funda per a portàtil Nike Club resistent a l'aigua té prou capacitat per a portàtils de fins a 16" i disposa d'una butxaca frontal amb cremallera per desar una tauleta de 14" o accessoris.

Detalls del producte

  • Apta per a un portàtil de fins a 16"
  • Cos: 54 % nylon, 40 % polièster, 6 % elastà. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Space Purple/Bleached Coral/Negre
  • Model: IW7915-570

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Funda per a portàtil

    Nike Club

    37,99 €