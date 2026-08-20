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Nike Club
Funda per a portàtil
37,99 €
Aquesta funda per a portàtil Nike Club resistent a l'aigua té prou capacitat per a portàtils de fins a 16" i disposa d'una butxaca frontal amb cremallera per desar una tauleta de 14" o accessoris.
- Color mostrat: Space Purple/Bleached Coral/Negre
- Model: IW7915-570
Nike Club
37,99 €
Aquesta funda per a portàtil Nike Club resistent a l'aigua té prou capacitat per a portàtils de fins a 16" i disposa d'una butxaca frontal amb cremallera per desar una tauleta de 14" o accessoris.
Detalls del producte
- Apta per a un portàtil de fins a 16"
- Cos: 54 % nylon, 40 % polièster, 6 % elastà. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Space Purple/Bleached Coral/Negre
- Model: IW7915-570
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club
37,99 €