Nike Club Fleece
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry - Nen/a
Mou-te al teu ritme i juga segons les teves regles, independentment de les inclemències meteorològiques. És l'opció perfecta per aconseguir un toc de calidesa inferior al del teixit Fleece raspallat. El teixit French Terry presenta un tacte suau per oferir la lleugeresa i la comoditat que esperes d'una dessuadora clàssica. Apuja't la cremallera i surt al carrer.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: FD3017-010
Nike Club Fleece
Mou-te al teu ritme i juga segons les teves regles, independentment de les inclemències meteorològiques. És l'opció perfecta per aconseguir un toc de calidesa inferior al del teixit Fleece raspallat. El teixit French Terry presenta un tacte suau per oferir la lleugeresa i la comoditat que esperes d'una dessuadora clàssica. Apuja't la cremallera i surt al carrer.
Avantatges
- Hem actualitzat el nostre sistema de talles per centrar-nos en l'ajust, no en el gènere, perquè tothom jugui a la seva manera.
- Desa qualsevol snack o tresor a les butxaques frontals.
- Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Logotip Futura brodat
- Punys i vora de canalé
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: FD3017-010
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla S i fa 132 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club Fleece