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Nike Club Etiqueta identificativa - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Etiqueta identificativa

17,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

L'etiqueta identificativa Nike Club et permet tenir les teves dades a l'abast de la mà. La funda transparent mostra la teva identificació, les dades de contacte i l'abonament o la insígnia, mentre que el mosquetó Club exclusiu et permet enganxar fàcilment l'etiqueta a la bossa, l'equipatge o el clauer.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IW7992-091

Nike Club

17,99 €

L'etiqueta identificativa Nike Club et permet tenir les teves dades a l'abast de la mà. La funda transparent mostra la teva identificació, les dades de contacte i l'abonament o la insígnia, mentre que el mosquetó Club exclusiu et permet enganxar fàcilment l'etiqueta a la bossa, l'equipatge o el clauer.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IW7992-091

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Etiqueta identificativa

    Nike Club

    17,99 €

    Completa el look