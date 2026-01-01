Nike Club
Etiqueta identificativa
L'etiqueta identificativa Nike Club et permet tenir les teves dades a l'abast de la mà. La funda transparent mostra la teva identificació, les dades de contacte i l'abonament o la insígnia, mentre que el mosquetó Club exclusiu et permet enganxar fàcilment l'etiqueta a la bossa, l'equipatge o el clauer.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IW7992-091
Nike Club
L'etiqueta identificativa Nike Club et permet tenir les teves dades a l'abast de la mà. La funda transparent mostra la teva identificació, les dades de contacte i l'abonament o la insígnia, mentre que el mosquetó Club exclusiu et permet enganxar fàcilment l'etiqueta a la bossa, l'equipatge o el clauer.
Detalls del producte
- Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IW7992-091
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club