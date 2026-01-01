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Nike Club Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home - Negre/Negre/Phantom

Nike Club

Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home

74,99 €
Negre/Negre/Phantom
Fir/Fir/Phantom
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquesta dessuadora amb caputxa, confeccionada amb un teixit French Terry i d'ajust relaxat, aposta per la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Phantom
  • Model: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquesta dessuadora amb caputxa, confeccionada amb un teixit French Terry i d'ajust relaxat, aposta per la comoditat.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
  • L'ajust estàndard ofereix un estil relaxat i està dissenyat per quedar més cenyit al cos i poder combinar-lo fàcilment amb altres peces.

Detalls del producte

  • Escut Club brodat al pit
  • Logotip Nike Futura brodat a la màniga
  • Caputxa amb cordó
  • Butxaca de cangur
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 80 % cotó, 20 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Phantom
  • Model: IQ6266-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home

    Nike Club

    74,99 €

    Completa el look

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