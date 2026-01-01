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Nike Club
Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home
74,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquesta dessuadora amb caputxa, confeccionada amb un teixit French Terry i d'ajust relaxat, aposta per la comoditat.
- Color mostrat: Negre/Negre/Phantom
- Model: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquesta dessuadora amb caputxa, confeccionada amb un teixit French Terry i d'ajust relaxat, aposta per la comoditat.
Avantatges
- El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
- L'ajust estàndard ofereix un estil relaxat i està dissenyat per quedar més cenyit al cos i poder combinar-lo fàcilment amb altres peces.
Detalls del producte
- Escut Club brodat al pit
- Logotip Nike Futura brodat a la màniga
- Caputxa amb cordó
- Butxaca de cangur
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 80 % cotó, 20 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Phantom
- Model: IQ6266-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 180 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club
74,99 €