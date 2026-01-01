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Nike Club Conjunt organitzador (quatre peces) - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Conjunt organitzador (quatre peces)

54,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Evita el desordre i mantén les teves coses organitzades. Aquest conjunt inclou tres cubs d'emmagatzematge i una bossa per a sabatilles gran que et permet dur el calçat separat de la resta de l'equipament.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IW7999-091

Nike Club

54,99 €

Evita el desordre i mantén les teves coses organitzades. Aquest conjunt inclou tres cubs d'emmagatzematge i una bossa per a sabatilles gran que et permet dur el calçat separat de la resta de l'equipament.

Avantatges

  • Les diverses opcions d'emmagatzematge et permeten mantenir les coses organitzades fàcilment.
  • El material Ripstop durador és ideal per al dia a dia.

Detalls del producte

  • 2 kg
  • Bossa petita: 30 cm d'amplada x 15 cm d'alçada x 9 cm de profunditat. Bossa mitjana: 30 cm d'amplada x 23 cm d'alçada x 9 cm de profunditat. Bossa gran: 36 cm d'amplada x 30 cm d'alçada x 9 cm de profunditat.
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IW7999-091

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Conjunt organitzador (quatre peces)

    Nike Club

    54,99 €

    Completa el look