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Nike Club
Conjunt organitzador (quatre peces)
54,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Evita el desordre i mantén les teves coses organitzades. Aquest conjunt inclou tres cubs d'emmagatzematge i una bossa per a sabatilles gran que et permet dur el calçat separat de la resta de l'equipament.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IW7999-091
Nike Club
54,99 €
Evita el desordre i mantén les teves coses organitzades. Aquest conjunt inclou tres cubs d'emmagatzematge i una bossa per a sabatilles gran que et permet dur el calçat separat de la resta de l'equipament.
Avantatges
- Les diverses opcions d'emmagatzematge et permeten mantenir les coses organitzades fàcilment.
- El material Ripstop durador és ideal per al dia a dia.
Detalls del producte
- 2 kg
- Bossa petita: 30 cm d'amplada x 15 cm d'alçada x 9 cm de profunditat. Bossa mitjana: 30 cm d'amplada x 23 cm d'alçada x 9 cm de profunditat. Bossa gran: 36 cm d'amplada x 30 cm d'alçada x 9 cm de profunditat.
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IW7999-091
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club
54,99 €