 
Imatge 1 de 2
C.J.  Stroud Houston Texans Samarreta de futbol americà Nike NFL - Home - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Samarreta de futbol americà Nike NFL - Home

124,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Representa una de les estrelles de l'equip amb aquesta samarreta dels Houston Texans. La ventilació adequada i l'ajust ample proporcionen comoditat i transpirabilitat amb el look que porten els professionals al camp.


  • Color mostrat: Pitch Blue
  • Model: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Representa una de les estrelles de l'equip amb aquesta samarreta dels Houston Texans. La ventilació adequada i l'ajust ample proporcionen comoditat i transpirabilitat amb el look que porten els professionals al camp.

Avantatges

  • El nom, el número i la marca de l'equip s'han serigrafiat per oferir durabilitat i lleugeresa.
  • La ventilació a les zones on s'acumula l'escalfor ajuda a mantenir la frescor.

Detalls del producte

  • Escut de l'NFL al coll en punta
  • Coll sense etiqueta
  • Etiqueta teixida
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue
  • Model: II7377-426

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre C.J. Stroud Houston Texans.

    C.J.  Stroud Houston Texans Samarreta de futbol americà Nike NFL - Home

    C.J. Stroud Houston Texans

    124,99 €

    Completa el look