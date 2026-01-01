C.J. Stroud Houston Texans
Samarreta de futbol americà Nike NFL - Home
Representa una de les estrelles de l'equip amb aquesta samarreta dels Houston Texans. La ventilació adequada i l'ajust ample proporcionen comoditat i transpirabilitat amb el look que porten els professionals al camp.
- Color mostrat: Pitch Blue
- Model: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Representa una de les estrelles de l'equip amb aquesta samarreta dels Houston Texans. La ventilació adequada i l'ajust ample proporcionen comoditat i transpirabilitat amb el look que porten els professionals al camp.
Avantatges
- El nom, el número i la marca de l'equip s'han serigrafiat per oferir durabilitat i lleugeresa.
- La ventilació a les zones on s'acumula l'escalfor ajuda a mantenir la frescor.
Detalls del producte
- Escut de l'NFL al coll en punta
- Coll sense etiqueta
- Etiqueta teixida
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue
- Model: II7377-426
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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C.J. Stroud Houston Texans