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Nike "City Pack" Samarreta - Home - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike "City Pack"

Samarreta - Home

39,99 €

La família Air Max està plena de personalitats úniques, cadascuna amb una identitat pròpia. Celebrem-les.


  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Model: IQ3765-070

Nike "City Pack"

39,99 €

La família Air Max està plena de personalitats úniques, cadascuna amb una identitat pròpia. Celebrem-les.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Model: IQ3765-070

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike "City Pack" Samarreta - Home

    Nike "City Pack"

    39,99 €