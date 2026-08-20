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Nike "City Pack"
Samarreta - Home
39,99 €
La família Air Max està plena de personalitats úniques, cadascuna amb una identitat pròpia. Celebrem-les.
- Color mostrat: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
- Model: IQ3765-070
Nike "City Pack"
39,99 €
La família Air Max està plena de personalitats úniques, cadascuna amb una identitat pròpia. Celebrem-les.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
- Model: IQ3765-070
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike "City Pack"
39,99 €