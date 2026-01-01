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Nike Cinta per al cap de tennis Premier - Blanc/Negre

Nike

Cinta per al cap de tennis Premier

22,99 €
Blanc/Negre
Negre/Blanc
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta cinta per al cap Nike et permet controlar els cabells i la suor fàcilment. La seva tecnologia de capil·larització de la suor es combina amb una capa de cotó transpirable per evitar la humitat i mantenir la comoditat set rere set.


  • Color mostrat: Blanc/Negre
  • Model: IW5822-101

Nike

22,99 €

Aquesta cinta per al cap Nike et permet controlar els cabells i la suor fàcilment. La seva tecnologia de capil·larització de la suor es combina amb una capa de cotó transpirable per evitar la humitat i mantenir la comoditat set rere set.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 59 % cotó, 37 % polièster, 4 % elastà.
  • Logotip Swoosh Nike per transferència de calor
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Negre
  • Model: IW5822-101

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Cinta per al cap de tennis Premier

    Nike

    22,99 €

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