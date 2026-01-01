Nike
Cinta per al cap de tennis Premier
Aquesta cinta per al cap Nike et permet controlar els cabells i la suor fàcilment. La seva tecnologia de capil·larització de la suor es combina amb una capa de cotó transpirable per evitar la humitat i mantenir la comoditat set rere set.
- Color mostrat: Blanc/Negre
- Model: IW5822-101
Nike
Aquesta cinta per al cap Nike et permet controlar els cabells i la suor fàcilment. La seva tecnologia de capil·larització de la suor es combina amb una capa de cotó transpirable per evitar la humitat i mantenir la comoditat set rere set.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 59 % cotó, 37 % polièster, 4 % elastà.
- Logotip Swoosh Nike per transferència de calor
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Negre
- Model: IW5822-101
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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