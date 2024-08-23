Chicago Bulls Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Chicago Bulls estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
Chicago Bulls Icon Edition
REPRESENTA EL TEU EQUIP.
Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Chicago Bulls estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition