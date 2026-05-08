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Chicago Bulls Essential Samarreta Nike NBA - Home - University Red

Chicago Bulls Essential

Samarreta Nike NBA - Home

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Chicago Bulls.


  • Color mostrat: University Red
  • Model: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

30 % de descompte

Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Chicago Bulls.

Detalls del producte

  • 50-100 % cotó, 0-50 % polièster
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Red
  • Model: FJ0231-657

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (23)

4.4 estrelles

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Samarreta Nike NBA - Home

Chicago Bulls Essential

30 % de descompte

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