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Chicago Bulls Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Basketball Flight - Home - Anthracite/Blanc

Chicago Bulls

Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Basketball Flight - Home

119,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb una dessuadora amb caputxa que t'ajuda a mantenir la comoditat.


  • Color mostrat: Anthracite/Blanc
  • Model: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb una dessuadora amb caputxa que t'ajuda a mantenir la comoditat.

Avantatges

El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % cotó. Folre de la caputxa: 100 % cotó. Canalé: 96 % cotó, 4 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Anthracite/Blanc
  • Model: HV9794-060

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Basketball Flight - Home

Chicago Bulls

119,99 €

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