Chicago Bulls Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Basketball Flight - Home

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb una dessuadora amb caputxa que t'ajuda a mantenir la comoditat.
Chicago Bulls
No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb una dessuadora amb caputxa que t'ajuda a mantenir la comoditat.
El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Chicago Bulls