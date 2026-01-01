 
Imatge 1 de 2
Chicago Bulls Courtside Xandall Nike NBA Club Peak - Home - Negre/University Red

Materials reciclats

Chicago Bulls Courtside

Xandall Nike NBA Club Peak - Home

129,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

A la pista o al carrer, vagis on vagis, sempre és l'hora dels Bulls. Posa't aquest elegant xandall dels Chicago i mostra el teu orgull per l'equip.


  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

129,99 €

A la pista o al carrer, vagis on vagis, sempre és l'hora dels Bulls. Posa't aquest elegant xandall dels Chicago i mostra el teu orgull per l'equip.

Detalls del producte

  • Vora i punys elàstics
  • Cintura elàstica amb cordó.
  • Cos: 100 % polièster. Canalé: 98 % polièster, 2 % elastà. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9713-010

Talles i ajustos

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chicago Bulls Courtside.

    Chicago Bulls Courtside Xandall Nike NBA Club Peak - Home

    Chicago Bulls Courtside

    129,99 €

    Completa el look