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Materials reciclats
Chicago Bulls Courtside
Xandall Nike NBA Club Peak - Home
129,99 €
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
A la pista o al carrer, vagis on vagis, sempre és l'hora dels Bulls. Posa't aquest elegant xandall dels Chicago i mostra el teu orgull per l'equip.
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
129,99 €
A la pista o al carrer, vagis on vagis, sempre és l'hora dels Bulls. Posa't aquest elegant xandall dels Chicago i mostra el teu orgull per l'equip.
Detalls del producte
- Vora i punys elàstics
- Cintura elàstica amb cordó.
- Cos: 100 % polièster. Canalé: 98 % polièster, 2 % elastà. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HV9713-010
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
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Chicago Bulls Courtside
129,99 €