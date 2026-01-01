 
Imatge 1 de 2
Chicago Bulls City Edition Xandall Nike NBA Club Peak - Home - Negre/University Red

Materials reciclats

Chicago Bulls City Edition

Xandall Nike NBA Club Peak - Home

129,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Tant si surts a caminar com si fas uns quants tirs, qui et representa? Els Bulls, és clar. No pots negar el teu equip preferit. Mostra el teu orgull amb aquest xandall d'ajust relaxat.


  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

129,99 €

Tant si surts a caminar com si fas uns quants tirs, qui et representa? Els Bulls, és clar. No pots negar el teu equip preferit. Mostra el teu orgull amb aquest xandall d'ajust relaxat.

Detalls del producte

  • Ajust relaxat
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 100 % polièster. Canalé: 98 % polièster, 2 % elastà. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HQ5447-010

Talles i ajustos

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chicago Bulls City Edition.

    Chicago Bulls City Edition Xandall Nike NBA Club Peak - Home

    Chicago Bulls City Edition

    129,99 €

    Completa el look