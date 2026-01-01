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Materials reciclats
Chicago Bulls City Edition
Xandall Nike NBA Club Peak - Home
129,99 €
Producte esgotat.
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Tant si surts a caminar com si fas uns quants tirs, qui et representa? Els Bulls, és clar. No pots negar el teu equip preferit. Mostra el teu orgull amb aquest xandall d'ajust relaxat.
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
129,99 €
Tant si surts a caminar com si fas uns quants tirs, qui et representa? Els Bulls, és clar. No pots negar el teu equip preferit. Mostra el teu orgull amb aquest xandall d'ajust relaxat.
Detalls del producte
- Ajust relaxat
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 100 % polièster. Canalé: 98 % polièster, 2 % elastà. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HQ5447-010
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
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Chicago Bulls City Edition
129,99 €