Materials reciclats
Chelsea FC Windrunner
Jaqueta de futbol Nike de teixit Woven amb protecció UV - Dona
Les línies de disseny d'aquesta jaqueta àmplia del Chelsea FC s'inspiren en la peça Windrunner original per retre homenatge als nostres orígens. L'acabat repel·lent a l'aigua i la tecnologia UV integrada en el teixit Woven ofereixen un look sensacional, tant si plou com si fa sol.
- Color mostrat: Blau brillant/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
- Model: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
Les línies de disseny d'aquesta jaqueta àmplia del Chelsea FC s'inspiren en la peça Windrunner original per retre homenatge als nostres orígens. L'acabat repel·lent a l'aigua i la tecnologia UV integrada en el teixit Woven ofereixen un look sensacional, tant si plou com si fa sol.
Avantatges
- Les butxaques ofereixen espai per desar-hi les claus i el telèfon i mantenir les mans calentes.
- El folre de punt que capil·laritza la suor a la part superior del cos proporciona suavitat i comoditat.
Detalls del producte
- Cos: 100 % nylon. Folre: 75 % polièster, 13 % cotó, 12 % raió. Folre dels panells: 100 % polièster.
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blau brillant/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
- Model: II3434-452
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 180 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Chelsea FC Windrunner