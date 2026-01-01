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Chelsea FC Windrunner Jaqueta de futbol Nike de teixit Woven amb protecció UV - Dona - Blau brillant/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold

Materials reciclats

Chelsea FC Windrunner

Jaqueta de futbol Nike de teixit Woven amb protecció UV - Dona

109,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les línies de disseny d'aquesta jaqueta àmplia del Chelsea FC s'inspiren en la peça Windrunner original per retre homenatge als nostres orígens. L'acabat repel·lent a l'aigua i la tecnologia UV integrada en el teixit Woven ofereixen un look sensacional, tant si plou com si fa sol.


  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Model: II3434-452

Chelsea FC Windrunner

109,99 €

Les línies de disseny d'aquesta jaqueta àmplia del Chelsea FC s'inspiren en la peça Windrunner original per retre homenatge als nostres orígens. L'acabat repel·lent a l'aigua i la tecnologia UV integrada en el teixit Woven ofereixen un look sensacional, tant si plou com si fa sol.

Avantatges

  • Les butxaques ofereixen espai per desar-hi les claus i el telèfon i mantenir les mans calentes.
  • El folre de punt que capil·laritza la suor a la part superior del cos proporciona suavitat i comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % nylon. Folre: 75 % polièster, 13 % cotó, 12 % raió. Folre dels panells: 100 % polièster.
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Model: II3434-452

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Chelsea FC Windrunner Jaqueta de futbol Nike de teixit Woven amb protecció UV - Dona

    Chelsea FC Windrunner

    109,99 €

    Completa el look

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