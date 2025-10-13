Chelsea FC Samarreta de futbol Nike Total 90 - Home

CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquesta samarreta Chelsea FC d'ajust ample, que recupera l'energia de principis de la dècada del 2000, et permet animar el teu club amb comoditat i un estil informal durant tota la temporada.
Chelsea FC
Aquesta samarreta Chelsea FC d'ajust ample, que recupera l'energia de principis de la dècada del 2000, et permet animar el teu club amb comoditat i un estil informal durant tota la temporada.
La col·lecció Total 90, dissenyada per resistir els 90 minuts d'un partit, es va convertir en una de les equipacions emblemàtiques de la dècada dels 2000 gràcies a les línies corbades, els dissenys asimètrics i la combinació de materials. Aquest nou llançament aporta la mateixa energia per a una nova generació.
5 estrelles
CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Chelsea FC