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Chelsea FC Samarreta de futbol Nike Total 90 - Home - Obsidian

Chelsea FC

Samarreta de futbol Nike Total 90 - Home

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquesta samarreta Chelsea FC d'ajust ample, que recupera l'energia de principis de la dècada del 2000, et permet animar el teu club amb comoditat i un estil informal durant tota la temporada.


  • Color mostrat: Obsidian
  • Model: HV4918-451

Chelsea FC

30 % de descompte

Aquesta samarreta Chelsea FC d'ajust ample, que recupera l'energia de principis de la dècada del 2000, et permet animar el teu club amb comoditat i un estil informal durant tota la temporada.

Behind the Design: Total 90

La col·lecció Total 90, dissenyada per resistir els 90 minuts d'un partit, es va convertir en una de les equipacions emblemàtiques de la dècada dels 2000 gràcies a les línies corbades, els dissenys asimètrics i la combinació de materials. Aquest nou llançament aporta la mateixa energia per a una nova generació.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian
  • Model: HV4918-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Chelsea FC Samarreta de futbol Nike Total 90 - Home

Chelsea FC

30 % de descompte

Completa el look

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