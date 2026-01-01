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Chelsea FC
Samarreta de futbol Nike - Dona
29,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Mostra la teva passió pel teu equip amb aquesta samarreta del Chelsea FC confeccionada amb cotó suau i lleuger, perfecta per al dia a dia.
- Color mostrat: Pitch Blue
- Model: IM1695-426
Chelsea FC
29,99 €
Mostra la teva passió pel teu equip amb aquesta samarreta del Chelsea FC confeccionada amb cotó suau i lleuger, perfecta per al dia a dia.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue
- Model: IM1695-426
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC
29,99 €