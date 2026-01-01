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Chelsea FC Samarreta de futbol Nike - Dona - Pitch Blue

Chelsea FC

Samarreta de futbol Nike - Dona

29,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra la teva passió pel teu equip amb aquesta samarreta del Chelsea FC confeccionada amb cotó suau i lleuger, perfecta per al dia a dia.


  • Color mostrat: Pitch Blue
  • Model: IM1695-426

Chelsea FC

29,99 €

Mostra la teva passió pel teu equip amb aquesta samarreta del Chelsea FC confeccionada amb cotó suau i lleuger, perfecta per al dia a dia.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue
  • Model: IM1695-426

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Samarreta de futbol Nike - Dona

    Chelsea FC

    29,99 €

    Completa el look

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