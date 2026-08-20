Chelsea FC
Jaqueta de futbol amb caputxa i farciment sintètic Nike - Nen/a
El fred no pot ser el motiu pel qual no representes el teu equip. Aquesta jaqueta inclou un folre de teixit Fleece suau i un farciment sintètic per mantenir la calidesa sense afegir volum. Els detalls del Chelsea FC a la part frontal i la part posterior mostren la teva passió per tot arreu.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blau brillant
- Model: IQ7122-010
Chelsea FC
El fred no pot ser el motiu pel qual no representes el teu equip. Aquesta jaqueta inclou un folre de teixit Fleece suau i un farciment sintètic per mantenir la calidesa sense afegir volum. Els detalls del Chelsea FC a la part frontal i la part posterior mostren la teva passió per tot arreu.
Detalls del producte
- Butxaques frontals
- Etiqueta teixida a l'interior
- Cos/folre/farciment: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blau brillant
- Model: IQ7122-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 145 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC