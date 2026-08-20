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Chelsea FC Jaqueta de futbol amb caputxa i farciment sintètic Nike - Nen/a - Negre/Negre/Blau brillant

Chelsea FC

Jaqueta de futbol amb caputxa i farciment sintètic Nike - Nen/a

94,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.

El fred no pot ser el motiu pel qual no representes el teu equip. Aquesta jaqueta inclou un folre de teixit Fleece suau i un farciment sintètic per mantenir la calidesa sense afegir volum. Els detalls del Chelsea FC a la part frontal i la part posterior mostren la teva passió per tot arreu.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blau brillant
  • Model: IQ7122-010

Chelsea FC

94,99 €

El fred no pot ser el motiu pel qual no representes el teu equip. Aquesta jaqueta inclou un folre de teixit Fleece suau i un farciment sintètic per mantenir la calidesa sense afegir volum. Els detalls del Chelsea FC a la part frontal i la part posterior mostren la teva passió per tot arreu.

Detalls del producte

  • Butxaques frontals
  • Etiqueta teixida a l'interior
  • Cos/folre/farciment: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blau brillant
  • Model: IQ7122-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 145 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Jaqueta de futbol amb caputxa i farciment sintètic Nike - Nen/a

    Chelsea FC

    94,99 €