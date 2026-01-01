Chelsea FC City Side
Dessuadora amb caputxa de futbol de teixit Fleece Nike - Nen/a
Aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.
- Color mostrat: Negre/Blau brillant
- Model: IQ6790-010
Chelsea FC City Side
Aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior. L'ajust estàndard ofereix més amplitud al cos.
Detalls del producte
- Caputxa amb cordó
- Butxaca oberta separada
- Vora i punys elàstics
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blau brillant
- Model: IQ6790-010
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC City Side