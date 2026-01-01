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Chelsea FC Academy Pro Jaqueta de futbol per a la pluja amb caputxa Nike Storm-FIT - Nen/a - Blau brillant/Negre/Midwest Gold

Materials reciclats

Chelsea FC Academy Pro

Jaqueta per a la pluja de futbol amb caputxa Nike Storm-FIT - Nen/a

84,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. Aquesta jaqueta per a la pluja del Chelsea FC té un ajust clàssic i la tecnologia Storm-FIT per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat al llarg de la temporada.


  • Color mostrat: Blau brillant/Negre/Midwest Gold
  • Model: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. Aquesta jaqueta per a la pluja del Chelsea FC té un ajust clàssic i la tecnologia Storm-FIT per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat al llarg de la temporada.

Detalls del producte

  • Vores elàstiques
  • Butxaques per a les mans
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blau brillant/Negre/Midwest Gold
  • Model: II1790-452

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Chelsea FC Academy Pro Jaqueta de futbol per a la pluja amb caputxa Nike Storm-FIT - Nen/a

    Chelsea FC Academy Pro

    84,99 €

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