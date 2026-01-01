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Chelsea 25/26 Motxilla Nike Heritage - Blau brillant/Blanc

Chelsea 25/26

Nike Heritage Motxilla

39,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Porta tot l'equipament amb la motxilla Nike Heritage. El compartiment principal ample inclou una funda per ficar-hi un portàtil de fins a 15", de manera que el tinguis sempre a mà. Les dues butxaques amb cremallera són ideals per organitzar els accessoris i agafar-los fàcilment. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.


  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: IU3593-477

Chelsea 25/26

39,99 €

Porta tot l'equipament amb la motxilla Nike Heritage. El compartiment principal ample inclou una funda per ficar-hi un portàtil de fins a 15", de manera que el tinguis sempre a mà. Les dues butxaques amb cremallera són ideals per organitzar els accessoris i agafar-los fàcilment. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.

Avantatges

  • Els compartiments addicionals amb cremallera t'ajuden a tenir-ho tot ben organitzat, et fan la vida més fàcil i protegeixen les claus, la cartera i el telèfon.
  • El polièster teixit densament proporciona una subjecció extraordinària.
  • Corretges per a les espatlles i panell posterior enconxats per transportar-ho tot amb comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: IU3593-477

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea 25/26 Motxilla Nike Heritage

    Chelsea 25/26

    39,99 €

    Completa el look